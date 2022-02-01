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Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали на сегодня


Медали России на Олимпиаде 2022 на сегодня

Сборная России завоевала на зимних Олимпийских играх в Пекине 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Все чемпионы и медали сборной России на Олимпиаде 2022 в Пекине

Золотые медали

06.02 - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)

07.02 - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)

12.02 - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета)

13.02 - Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета)

17.02 - Анна Щербакова (фигурное катание)



Серебряные медали

05.02 - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)

06.02 - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)

07.02 - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)

11.02 - Александр Большунов (лыжные гонки, 15 км)

13.02 - Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м)

14.02 - Виктория Синицина и Никита Кацалапов (фигурное катание, танцы на льду)

15.02 - Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров (конькобежный спорт, командная гонка преследования)

16.02 - Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (биатлон, эстафета)

17.02 - Александра Трусова (фигурное катание)

Бронзовые медали

05.02 - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)

06.02 - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)



08.02 - Вик Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом)

08.02 - Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт)

08.02 - Татьяна Иванова (санный спорт, женщины, одиночки)

09.02 - Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 м)

13.02 - Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования)

13.02 - Ангелина Голикова (конькобежный спорт, 500 м)

15.02 - Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов (биатлон, эстафета)

16.02 - Юлия Ступак, Наталья Непряева (лыжные гонки, командный спринт)

16.02 - Александр Большунов, Александр Терентьев (лыжные гонки, командный спринт)

16.02 - Илья Буров (фристайл, акробатика)





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