Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали на сегодня





Сборная России завоевала на зимних Олимпийских играх в Пекине 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.



Все чемпионы и медали сборной России на Олимпиаде 2022 в Пекине



Золотые медали



06.02 - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)



07.02 - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)



12.02 - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета)



13.02 - Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета)



17.02 - Анна Щербакова (фигурное катание)







Серебряные медали



05.02 - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)



06.02 - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)



07.02 - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)



11.02 - Александр Большунов (лыжные гонки, 15 км)



13.02 - Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м)



14.02 - Виктория Синицина и Никита Кацалапов (фигурное катание, танцы на льду)



15.02 - Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров (конькобежный спорт, командная гонка преследования)



16.02 - Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (биатлон, эстафета)



17.02 - Александра Трусова (фигурное катание)



Бронзовые медали



05.02 - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)



06.02 - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)







08.02 - Вик Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом)



08.02 - Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт)



08.02 - Татьяна Иванова (санный спорт, женщины, одиночки)



09.02 - Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 м)



13.02 - Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования)



13.02 - Ангелина Голикова (конькобежный спорт, 500 м)



15.02 - Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов (биатлон, эстафета)



16.02 - Юлия Ступак, Наталья Непряева (лыжные гонки, командный спринт)



16.02 - Александр Большунов, Александр Терентьев (лыжные гонки, командный спринт)



16.02 - Илья Буров (фристайл, акробатика)