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Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 19 февраля 2022 года.

19 февраля спортсмены разыграют 10 комплектов медалей.

Бобслей

04.30 Мужчины. Четверки. 1-я и 2-я попытки

15.00 Женщины. Двойки. 3-я и 4-я попытки (медали)

Горнолыжный спорт

06.00 Командные соревнования (медали)

Керлинг

09.05 Мужчины. Финал. Швеция - Великобритания (медали)

15.05 Женщины. Матч за 3-е место (медали)

Конькобежный спорт

11.30 Мужчины. Масс-старт (медали)

12:00 Женщины. Масс-старт (медали)

Лыжные гонки

09.00 Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 50 км (медали)

Фигурное катание

14.00 Пары. Произвольная программа (медали)

Фристайл

04.30 Мужчины. Хаф-пайп. Финал (медали)

Хоккей

16.10 Мужчины. Матч за 3-е место. Швеция - Словакия (медали)





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    Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля

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