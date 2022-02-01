Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля





На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 19 февраля 2022 года.



19 февраля спортсмены разыграют 10 комплектов медалей.



Бобслей



04.30 Мужчины. Четверки. 1-я и 2-я попытки



15.00 Женщины. Двойки. 3-я и 4-я попытки (медали)



Горнолыжный спорт



06.00 Командные соревнования (медали)



Керлинг



09.05 Мужчины. Финал. Швеция - Великобритания (медали)



15.05 Женщины. Матч за 3-е место (медали)



Конькобежный спорт



11.30 Мужчины. Масс-старт (медали)



12:00 Женщины. Масс-старт (медали)



Лыжные гонки



09.00 Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 50 км (медали)



Фигурное катание



14.00 Пары. Произвольная программа (медали)



Фристайл



04.30 Мужчины. Хаф-пайп. Финал (медали)



Хоккей



16.10 Мужчины. Матч за 3-е место. Швеция - Словакия (медали)