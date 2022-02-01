Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 19 февраля 2022 года.
19 февраля спортсмены разыграют 10 комплектов медалей.
Бобслей
04.30 Мужчины. Четверки. 1-я и 2-я попытки
15.00 Женщины. Двойки. 3-я и 4-я попытки (медали)
Горнолыжный спорт
06.00 Командные соревнования (медали)
Керлинг
09.05 Мужчины. Финал. Швеция - Великобритания (медали)
15.05 Женщины. Матч за 3-е место (медали)
Конькобежный спорт
11.30 Мужчины. Масс-старт (медали)
12:00 Женщины. Масс-старт (медали)
Лыжные гонки
09.00 Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 50 км (медали)
Фигурное катание
14.00 Пары. Произвольная программа (медали)
Фристайл
04.30 Мужчины. Хаф-пайп. Финал (медали)
Хоккей
16.10 Мужчины. Матч за 3-е место. Швеция - Словакия (медали)