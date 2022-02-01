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Время начала мужского масс-старта 50 км в лыжных гонках на Олимпиаде 2022


Лыжные гонки, масс-старт на Олимпиаде 2022 19 февраля

В субботу 19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в лыжных гонках пройдет мужской масс-старт (марафон) на 50 километров.

Во сколько начнется мужской масс-старт 19 февраля

09:00 Лыжные гонки, мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

Время начала лыжного марафона - московское.

Где покажут мужской масс-старт

Мужской марафон на 50 километров в прямом эфире покажет федеральный телеканал Россия-1.

Состав сборной России по лыжным гонкам

В субботу на 50-километровую марафонскую гонку выйдут Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.





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