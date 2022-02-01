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Фигурное катание на Олимпиаде 2022: все медали России и результаты


Фигурное катание на Олимпиаде 2022

Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля.

Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2022

19 февраля, суббота
14:00 Спортивные пары, произвольная программа

Результаты фигурного катания на зимних Олимпийских играх 2022

7 февраля, понедельник

Командное катание
1. Россия (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина - Александр Галлямов, Виктория Синицина - /Никита Кацалапов) - 74 очка, 2. США - 65, 3. Япония - 63.

8 февраля, вторник

Мужчины, короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) - 113.97 балла, 2. Юма Кагияма (Япония) - 108,12, 3. Сёма Уно (Япония) - 105,90... 7. Евгений Семененко (Россия) - 95,76.



10 февраля, четверг

Мужчины, произвольная программа
1. Нэтан Чен (США) - 332,60, 2. Юма Кагияма (Япония) - 310,05, 3. Шома Уно (Япония) - 293,00... 8. Евгений Семененко (Россия) - 274,13.

12 февраля, суббота

Танцы на льду, короткая программа
1. Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 90,83, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 88,85, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 87,13.

14 февраля, понедельник

Танцы на льду, произвольная программа
1. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 226,98, 2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 220,51, 3. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 218,02.

15 февраля, вторник

Женщины, короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) - 82,16, 2. Анна Щербакова (Россия) - 80,20, 3. Александра Трусова (Россия) - 74,60.

17 февраля, четверг

Женщины, произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) - 255,95, 2. Александра Трусова (Россия) - 251,73, 3. Каори Сакамото (Япония) - 233,13, 4. Камила Валиева (Россия) - 224, 09.

18 февраля, пятница

13:30 Спортивные пары, короткая программа
1. Вэньцзинь Суй - Цун Хань (Китай) - 84,41, 2. Евгения Тарасова - Владимир Морозов (Россия) - 84,25, 3. Анастасия Мишина - Александр Галлямов (Россия) - 82,76, 4. Александра Бойкова - Дмитрий Козловский (Россия) - 78,59.

Время начала соревнований по фигурному катанию - московское.





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