Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 19 февраля


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт 19 февраля

Сегодня, 19 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 10 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?

На сегодня российские спортсмены завоевали 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Сборная России в таблице медального зачета ОИ-2022 занимает 9 место.



Медальный зачет Олимпиады 2022 на 19 февраля

Расписание Олимпиады 2022

Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022


  Страна З С Б  
1 Норвегия 15 8 11 34
2 Германия 10 7 5 22
3 США 8 8 5 21
4 Китай 8 4 2 14
5 Швеция 7 5 4 16
5 Нидерланды 7 5 4 16
7 Швейцария 7 2 5 14
8 Австрия 6 7 4 17
9 Россия 5 9 13 27
10 Франция 5 7 2 14
11 Канада 4 7 13 24
12 Япония 3 5 9 17
13 Италия 2 7 7 16
14 Южная Корея 2 4 1 7
15 Словения 2 3 2 7
16 Финляндия 1 2 3 6
17 Австралия 1 2 1 4
18 Новая Зеландия 1 1 0 2
19 Венгрия 1 0 2 3
20 Чехия 1 0 1 2
21 Словакия 1 0 0 1
22 Белоруссия 0 2 0 2
23 Испания 0 1 0 1
23 Украина 0 1 0 1
25 Польша 0 0 1 1
25 Латвия 0 0 1 1
25 Бельгия 0 0 1 1
25 Эстония 0 0 1 1






  • Хоккей на зимних Олимпийских играх 2022. Расписание и результаты всех матче ...
  • Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля
  • Расписание Олимпиады 2022 на 18 февраля
  • Расписание 16 февраля хоккея на Олимпиаде 2022
  • Результаты соревнований Олимпиады 2022 за 12 февраля
    •








    Время начала мужского масс-старта 50 км в лыжных гонках на Олимпиаде 2022

    Лыжные гонки, масс-старт на Олимпиаде 2022 19 февраля

    В субботу 19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в лыжных гонках пройдет мужской масс-старт (марафон) на 50 километров.

    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 19 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 19 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 19 февраля будут разыграны 10 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх разыграют 109 комплектов медалей.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 19 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 19 февраля 2022 года.

    Фигурное катание на Олимпиаде 2022: все медали России и результаты

    Фигурное катание на Олимпиаде 2022

    Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних олимпийских игр 2022 в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля.









    Время начала матча за 3-е место Швеция - Словакия на Олимпиаде 2022
    Время выхода на лед спортивных пар из России в произвольной программе на Олимпиаде 2022
    «Зенит» - «Бетис». Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча Лиги Европы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru