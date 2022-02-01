Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 19 февраля





Сегодня, 19 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны 10 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.



Какое место в займет сборная России в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине?



На сегодня российские спортсмены завоевали 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Сборная России в таблице медального зачета ОИ-2022 занимает 9 место.







Медальный зачет Олимпиады 2022 на 19 февраля



Расписание Олимпиады 2022



Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022







Страна З С Б 1 Норвегия 15 8 11 34 2 Германия 10 7 5 22 3 США 8 8 5 21 4 Китай 8 4 2 14 5 Швеция 7 5 4 16 5 Нидерланды 7 5 4 16 7 Швейцария 7 2 5 14 8 Австрия 6 7 4 17 9 Россия 5 9 13 27 10 Франция 5 7 2 14 11 Канада 4 7 13 24 12 Япония 3 5 9 17 13 Италия 2 7 7 16 14 Южная Корея 2 4 1 7 15 Словения 2 3 2 7 16 Финляндия 1 2 3 6 17 Австралия 1 2 1 4 18 Новая Зеландия 1 1 0 2 19 Венгрия 1 0 2 3 20 Чехия 1 0 1 2 21 Словакия 1 0 0 1 22 Белоруссия 0 2 0 2 23 Испания 0 1 0 1 23 Украина 0 1 0 1 25 Польша 0 0 1 1 25 Латвия 0 0 1 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Эстония 0 0 1 1