Время начала мужского масс-старта 50 км в лыжных гонках на Олимпиаде 2022





Сегодня, 19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в лыжных гонках пройдет мужской масс-старт (марафон) на 50 километров.



Во сколько начнется мужской масс-старт 19 февраля



09:00 Лыжные гонки, мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль



(!) Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы сократили дистанцию до 30 км и перенесли начало гонки на 10:00.



Время начала лыжного марафона - московское.



Где покажут мужской масс-старт



Мужской марафон на 50 километров в прямом эфире покажет федеральный телеканал Россия-1.



Состав сборной России по лыжным гонкам



В субботу на 50-километровую марафонскую гонку выйдут Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.