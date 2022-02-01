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Лыжные гонки на Олимпиаде 2022: все медали и результаты


Лыжные гонки на Олимпиаде 2022

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпиады 2022 в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля. Всего лыжники разыграют 12 комплектов наград.

Расписание лыжных гонок на зимних Олимпийских играх 2022

19 февраля, суббота
Масс-старт, мужчины, 28,4 км, свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) - 1:11.32,7, 2. Иван Якимушкин (Россия) - 1:11.38,2, 3. Симон Крюгер (Норвегия) - 1:11.39,7.

20 февраля, воскресенье
10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль

Результаты состоявшихся гонок на Олимпиаде 2022

5 февраля, суббота
Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.



6 февраля, воскресенье
Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км
1. Александр Большунов (Россия) - 1:16.09,8, 2. Денис Спицов (Россия) - +1.11,0, 3. Йиво Нисканен (Финляндия) - +2.00,2.

8 февраля, вторник
Спринт, женщины, свободный стиль
1. Йонна Сундлинг (Швеция) - 3.09,68, 2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88, 3. Джессика Диггинс (США) +3,16.
Спринт, мужчины, свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.58,06, 2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26, 3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

10 февраля, четверг
10 км, женщины, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 28.06,3, 2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.4, 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5, 4. Наталья Непряева (Россия) +31,6.

11 февраля, пятница
15 км, мужчины, классический стиль
1. Йиво Нисканен (Финляндия) - 37.54,8, 2. Александр Большунов (Россия) +23,2, 3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.



12 февраля, суббота
Эстафета, женщины, 4х5 км
1. Россия - 53.41,0 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова), 2. Германия +18,2, 3. Швеция +20,7.

13 февраля, воскресенье
Эстафета, мужчины, 4х10 км
1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) - 1:54.50,7, 2. Норвегия - 1:55,57,9, 3. Франция - 1:56.07,1.

16 февраля, среда
Командный спринт, женщины, классический стиль
1. Германия - 22.09,85, 2. Швеция - 22.10,02, 3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) - 22.10,56.
Командный спринт, мужчины, классический стиль
1. Норвегия - 19.22,99, 2. Финляндия - 19.25,45, 3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) - 19.27,28

Время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.





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