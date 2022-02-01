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Расписание Олимпиады 2022 на 20 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 20 февраля

На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 20 февраля 2022 года.

20 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.

Бобслей

04.30 Мужчины. Четверки. 3-я и 4-я попытки (медали)

Керлинг

04.05 Женщины. Финал. Япония - Великобритания (медали)

Горнолыжный спорт

05.28 Командные соревнования (медали)

Лыжные гонки

06.00 Женщины. Свободный стиль. 30 км (медали)
Время начала гонки изменено. Раньше гонка должна была начаться в 09:30.

Фигурное катание

07.00 Показательные выступления

Хоккей

07.10 Мужчины. Финал. Россия - Финляндия (медали)

15.00 Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр





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