Расписание Олимпиады 2022 на 20 февраля





На странице представлено расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине на 20 февраля 2022 года.



20 февраля спортсмены разыграют 5 комплектов медалей.



Бобслей



04.30 Мужчины. Четверки. 3-я и 4-я попытки (медали)



Керлинг



04.05 Женщины. Финал. Япония - Великобритания (медали)



Горнолыжный спорт



05.28 Командные соревнования (медали)



Лыжные гонки



06.00 Женщины. Свободный стиль. 30 км (медали)

Время начала гонки изменено. Раньше гонка должна была начаться в 09:30.



Фигурное катание



07.00 Показательные выступления



Хоккей



07.10 Мужчины. Финал. Россия - Финляндия (медали)



15.00 Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр