Время начала женского масс-старта 30 км в лыжных гонках на Олимпиаде 2022





В воскресенье, 20 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в лыжных гонках пройдет женский масс-старт (марафон) на 30 километров.



Во сколько начнется женский масс-старт 20 февраля



06:00 Лыжные гонки, женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль



Изначально старт гонки был запланирован на 09:30, но из-за плохих погодных условий организаторы его перенесли на более ранне время.



Время начала лыжного марафона - московское.



Где покажут женский масс-старт



Соревнование лучших лыжниц планеты на дистанции 30 километров в прямом эфире покажет Первый канал.



Состав сборной России по лыжным гонкам



В воскресенье на 30-километровую марафонскую гонку выйдут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.