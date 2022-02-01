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Время начала женского масс-старта 30 км в лыжных гонках на Олимпиаде 2022


Лыжные гонки, женский масс-старт на Олимпиаде 2022 20 февраля

В воскресенье, 20 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине в лыжных гонках пройдет женский масс-старт (марафон) на 30 километров.

Во сколько начнется женский масс-старт 20 февраля

06:00 Лыжные гонки, женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль

Изначально старт гонки был запланирован на 09:30, но из-за плохих погодных условий организаторы его перенесли на более ранне время.

Время начала лыжного марафона - московское.

Где покажут женский масс-старт

Соревнование лучших лыжниц планеты на дистанции 30 километров в прямом эфире покажет Первый канал.

Состав сборной России по лыжным гонкам

В воскресенье на 30-километровую марафонскую гонку выйдут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.





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