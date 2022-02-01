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Время начала матча Россия - Финляндия в финале Олимпиады 2022


Россия и Финляндия по хоккею на Олимпиаде 2022 20 февраля

Сегодня, 20 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится финальный матч мужского турнира по хоккею.

Во сколько начнется матч Россия - Финляндия 20 февраля

Финальный матч начнется в 07:10 по московскому времени.

По какому каналу покажут финал Олимпиады 2022

Матч Россия - Финляндия будет показан по Первому каналу.

Россия - Финляндия: история противостояния

На Олимпиадах сборная России по хоккею встречалась с Финляндией семь раз. В двух матчах российские хоккеисты одержали победу и в пяти встречах уступили финнам.

Все матчи между командами на сегодня

В полуфинале олимпийского турнира сборная России в серии послематчевых буллитов одержала победу над Швецией. Финляндия попала в финал, обыграв в 1/2 финала сборную Словакии.





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    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

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    Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

    20 февраля на мужском турнире по хоккею зимних Олимпийских игр в Пекине состоится финальный матч.

    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 20 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 20 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 20 февраля будут разыграны 5 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх разыграют 109 комплектов медалей.

    Время начала матча Россия - Финляндия в финале Олимпиады 2022

    Россия и Финляндия по хоккею на Олимпиаде 2022 20 февраля

    В воскресенье, 20 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится финальный матч мужского турнира по хоккею.

    Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022 на сегодня

    Медали России на Олимпиаде 2022 на сегодня

    Сборная России завоевала на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей.









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