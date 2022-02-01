Время начала матча Россия - Финляндия в финале Олимпиады 2022





Сегодня, 20 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится финальный матч мужского турнира по хоккею.



Во сколько начнется матч Россия - Финляндия 20 февраля



Финальный матч начнется в 07:10 по московскому времени.



По какому каналу покажут финал Олимпиады 2022



Матч Россия - Финляндия будет показан по Первому каналу.



Россия - Финляндия: история противостояния



На Олимпиадах сборная России по хоккею встречалась с Финляндией семь раз. В двух матчах российские хоккеисты одержали победу и в пяти встречах уступили финнам.



Все матчи между командами на сегодня



В полуфинале олимпийского турнира сборная России в серии послематчевых буллитов одержала победу над Швецией. Финляндия попала в финал, обыграв в 1/2 финала сборную Словакии.