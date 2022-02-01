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Хоккей на Олимпиаде 2022. Расписание и результаты всех матчей


Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

20 февраля на мужском турнире по хоккею зимних Олимпийских игр состоится финальный матч. В решающем матче пекинской Олимпиады встретятся сборные России и Финляндии.

Матчи мужского турнира по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля.

Результаты матчей группового этапа Олимпиады 2022

9 февраля, среда
11:40 Россия - Швейцария - 1:0
16:10 Чехия - Дания - 1:2

10 февраля, четверг
07:10 Швеция - Латвия - 3:2
11:40 Финляндия - Словакия - 6:2
16:10 США - Китай - 8:0
16:10 Канада - Германия - 5:1



11 февраля, пятница
07:10 Дания - Россия - 0:2
11:40 Чехия - Швейцария - 2:1
11:40 Швеция - Словакия - 4:1
16:10 Латвия - Финляндия - 1:3

12 февраля, суббота
07:10 Канада - США - 2:4
11:40 Германия - Китай - 3:2
16:10 Россия - Чехия - 5:6 ОТ
16:10 Швейцария - Дания - 3:5

13 февраля, воскресенье
07:10 Словакия - Латвия - 5:2
11:40 Финляндия - Швеция - 4:3 ОТ
16:10 Китай - Канада - 0:5
16:10 США - Германия - 3:2

Расписание плей-офф турнира по хоккею на Олимпиаде 2022

В плей-офф турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине вышли все 12 участников группового этапа. После первого этапа сборные заняли места в общей турнирной таблице с 1-го по 12-е.

Первые четыре места заняли победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места. Эти команды напрямую вышли в четвертьфинал. Остальные восемь участников сыграли между собой в квалификационном раунде, чтобы определить оставшихся четвертьфиналистов Олимпиады 2022.



Квалификационный раунд

15 февраля, вторник
07:10 Словакия - Германия - 4:0
07:10 Дания - Латвия - 3:2
11:40 Чехия - Швейцария - 2:4
16:10 Канада - Китай - 7:2

Четвертьфиналы

16 февраля, среда
07:10 США - Словакия - 2:3 Б
09:00 Россия - Дания - 3:1
11:40 Финляндия - Швейцария - 5:1
16:30 Швеция - Канада - 2:0

Полуфиналы

18 февраля, пятница
07:10 Финляндия - Словакия - 2:0
16:10 Россия - Швеция - 2:1 Б

19 февраля, суббота
16:10 Матч за 3-е место. Швеция - Словакия - 0:4

20 февраля, воскресенье
07:10 Финал. Россия - Финляндия

Время начала турнира по хоккею - московское.





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