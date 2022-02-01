Хоккей на Олимпиаде 2022. Расписание и результаты всех матчей





20 февраля на мужском турнире по хоккею зимних Олимпийских игр состоится финальный матч. В решающем матче пекинской Олимпиады встретятся сборные России и Финляндии.



Матчи мужского турнира по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля.



Результаты матчей группового этапа Олимпиады 2022



9 февраля, среда

11:40 Россия - Швейцария - 1:0

16:10 Чехия - Дания - 1:2



10 февраля, четверг

07:10 Швеция - Латвия - 3:2

11:40 Финляндия - Словакия - 6:2

16:10 США - Китай - 8:0

16:10 Канада - Германия - 5:1







11 февраля, пятница

07:10 Дания - Россия - 0:2

11:40 Чехия - Швейцария - 2:1

11:40 Швеция - Словакия - 4:1

16:10 Латвия - Финляндия - 1:3



12 февраля, суббота

07:10 Канада - США - 2:4

11:40 Германия - Китай - 3:2

16:10 Россия - Чехия - 5:6 ОТ

16:10 Швейцария - Дания - 3:5



13 февраля, воскресенье

07:10 Словакия - Латвия - 5:2

11:40 Финляндия - Швеция - 4:3 ОТ

16:10 Китай - Канада - 0:5

16:10 США - Германия - 3:2



Расписание плей-офф турнира по хоккею на Олимпиаде 2022



В плей-офф турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине вышли все 12 участников группового этапа. После первого этапа сборные заняли места в общей турнирной таблице с 1-го по 12-е.



Первые четыре места заняли победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места. Эти команды напрямую вышли в четвертьфинал. Остальные восемь участников сыграли между собой в квалификационном раунде, чтобы определить оставшихся четвертьфиналистов Олимпиады 2022.







Квалификационный раунд



15 февраля, вторник

07:10 Словакия - Германия - 4:0

07:10 Дания - Латвия - 3:2

11:40 Чехия - Швейцария - 2:4

16:10 Канада - Китай - 7:2



Четвертьфиналы



16 февраля, среда

07:10 США - Словакия - 2:3 Б

09:00 Россия - Дания - 3:1

11:40 Финляндия - Швейцария - 5:1

16:30 Швеция - Канада - 2:0



Полуфиналы



18 февраля, пятница

07:10 Финляндия - Словакия - 2:0

16:10 Россия - Швеция - 2:1 Б



19 февраля, суббота

16:10 Матч за 3-е место. Швеция - Словакия - 0:4



20 февраля, воскресенье

07:10 Финал. Россия - Финляндия



Время начала турнира по хоккею - московское.











Расписание 16 февраля хоккея на Олимпиаде 2022 Чемпионат мира по хоккею 2022. Расписание матчей Хоккей. Олимпиада 2014 в Сочи Хоккей. Олимпиада 2002 в Солт-Лейк-Сити Хоккей. Олимпиада 2010 в Ванкувере











