Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады 2022





В Пекине в рамках зимних Олимпийских игр 2022 состоялся финальный матч по хоккею между сборными России и Финляндии. Финские хоккеисты одержали победу со счетом 2:1 и выиграли золотые медали Олимпиады.



Олимпиада 2022. 20 февраля. Пекин.



Россия - Финляндия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Голы: Михаил Григоренко (Никита Нестеров, Никита Гусев), 07:17 (1:0), бол., Вилле Покка (Ханнес Бьёрнинен, Атте Охтамаа), 23:28 (1:1), Ханнес Бьёрнинен (Марко Анттила, Атте Охтамаа), 40:31 (1:2).



Вратари: Федотов - Сятери.







Состав сборной России



Никишин - Нестеров, Чибисов - Шипачев - Семенов



Яковлев - Елесин, Гусев - Ткачев - Грицюк



Телегин - Войнов, Слепышев - Карнаухов - Воронков



Шарипзянов, Плотников - Андронов - Григоренко, Каюмов



Олимпийские чемпионы по хоккею



Россия - Финляндия: история противостояния



На Олимпиадах сборная России по хоккею встречалась с Финляндией восемь раз. В двух матчах российские хоккеисты одержали победу и в шести встречах уступили финнам.



Все матчи между командами на сегодня



В полуфинале олимпийского турнира сборная России в серии послематчевых буллитов одержала победу над Швецией. Финляндия попала в финал, обыграв в 1/2 финала сборную Словакии.