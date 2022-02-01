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Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады 2022


Россия и Финляндия по хоккею на Олимпиаде 2022 20 февраля

В Пекине в рамках зимних Олимпийских игр 2022 состоялся финальный матч по хоккею между сборными России и Финляндии. Финские хоккеисты одержали победу со счетом 2:1 и выиграли золотые медали Олимпиады.

Олимпиада 2022. 20 февраля. Пекин.

Россия - Финляндия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Михаил Григоренко (Никита Нестеров, Никита Гусев), 07:17 (1:0), бол., Вилле Покка (Ханнес Бьёрнинен, Атте Охтамаа), 23:28 (1:1), Ханнес Бьёрнинен (Марко Анттила, Атте Охтамаа), 40:31 (1:2).

Вратари: Федотов - Сятери.



Состав сборной России

Никишин - Нестеров, Чибисов - Шипачев - Семенов

Яковлев - Елесин, Гусев - Ткачев - Грицюк

Телегин - Войнов, Слепышев - Карнаухов - Воронков

Шарипзянов, Плотников - Андронов - Григоренко, Каюмов

Олимпийские чемпионы по хоккею

Россия - Финляндия: история противостояния

На Олимпиадах сборная России по хоккею встречалась с Финляндией восемь раз. В двух матчах российские хоккеисты одержали победу и в шести встречах уступили финнам.

Все матчи между командами на сегодня

В полуфинале олимпийского турнира сборная России в серии послематчевых буллитов одержала победу над Швецией. Финляндия попала в финал, обыграв в 1/2 финала сборную Словакии.





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