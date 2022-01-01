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Олимпиада 2022. Медальный зачет. Сколько наград и какое место у России


Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт - итог

На зимних Олимпийских играх спортсмены разыграли 109 комплектов медалей. На Олимпиаде 2022 сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла в таблице медального зачета 9 место.



Медальный зачет Олимпиады 2022

Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022


  Страна З С Б  
1 Норвегия 16 8 13 37
2 Германия 12 10 5 27
3 Китай 9 4 2 15
4 США 8 10 7 24
5 Швеция 8 5 5 18
6 Нидерланды 8 5 4 17
7 Австрия 7 7 4 18
8 Швейцария 7 2 5 14
9 Россия 6 12 14 32
10 Франция 5 7 2 14
11 Канада 4 8 14 26
12 Япония 3 6 9 18
13 Италия 2 7 8 17
14 Южная Корея 2 5 2 9
15 Словения 2 3 2 7
16 Финляндия 2 2 4 8
17 Новая Зеландия 2 1 0 3
18 Австралия 1 2 1 4
19 Великобритания 1 1 0 2
20 Венгрия 1 0 2 3
21 Бельгия 1 0 1 2
21 Чехия 1 0 1 2
21 Словакия 1 0 1 2
24 Белоруссия 0 2 0 2
25 Испания 0 1 0 1
25 Украина 0 1 0 1
27 Польша 0 0 1 1
27 Латвия 0 0 1 1
27 Эстония 0 0 1 1






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    Олимпиада 2022. Медальный зачет. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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