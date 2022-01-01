Олимпиада 2022. Медальный зачет. Сколько наград и какое место у России





На зимних Олимпийских играх спортсмены разыграли 109 комплектов медалей. На Олимпиаде 2022 сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла в таблице медального зачета 9 место.







Медальный зачет Олимпиады 2022



Все чемпионы и медали России на Олимпиаде 2022





Страна З С Б 1 Норвегия 16 8 13 37 2 Германия 12 10 5 27 3 Китай 9 4 2 15 4 США 8 10 7 24 5 Швеция 8 5 5 18 6 Нидерланды 8 5 4 17 7 Австрия 7 7 4 18 8 Швейцария 7 2 5 14 9 Россия 6 12 14 32 10 Франция 5 7 2 14 11 Канада 4 8 14 26 12 Япония 3 6 9 18 13 Италия 2 7 8 17 14 Южная Корея 2 5 2 9 15 Словения 2 3 2 7 16 Финляндия 2 2 4 8 17 Новая Зеландия 2 1 0 3 18 Австралия 1 2 1 4 19 Великобритания 1 1 0 2 20 Венгрия 1 0 2 3 21 Бельгия 1 0 1 2 21 Чехия 1 0 1 2 21 Словакия 1 0 1 2 24 Белоруссия 0 2 0 2 25 Испания 0 1 0 1 25 Украина 0 1 0 1 27 Польша 0 0 1 1 27 Латвия 0 0 1 1 27 Эстония 0 0 1 1











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