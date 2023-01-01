Формула 1. Гран-при России





Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» проводился в Сочи до 2022 года. В 2014 году в столице зимних Олимпийских игр прошел дебютный этап «королевских гонок».





Характеристики трассы



Длина трассы – 5848 метров.

Прямой участок - 650 метров.

Ширина трассы – от 13 до 15 метров.

Количество кругов - 53.

Общая дистанция - 309,732 километра.









Победители Гран-при России



Всего с момента открытия трассы в Сочи было проведено восемь этапов и во всех из них победителями становились гонщики немецкой команды «Мерседес».



2021 - Льюис Хэмилтон

2020 - Валттери Боттас

2019 - Льюис Хэмилтон

2018 - Льюис Хэмилтон

2017 - Валттери Боттас

2016 - Нико Росберг

2015 - Льюис Хэмилтон

2014 - Льюис Хэмилтон







