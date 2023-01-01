Формула 1. Гран-при России

Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» проводился в Сочи до 2022 года. В 2014 году в столице зимних Олимпийских игр прошел дебютный этап «королевских гонок».
Характеристики трассы
Длина трассы – 5848 метров.
Прямой участок - 650 метров.
Ширина трассы – от 13 до 15 метров.
Количество кругов - 53.
Общая дистанция - 309,732 километра.
Победители Гран-при России
Всего с момента открытия трассы в Сочи было проведено восемь этапов и во всех из них победителями становились гонщики немецкой команды «Мерседес».
2021 - Льюис Хэмилтон
2020 - Валттери Боттас
2019 - Льюис Хэмилтон
2018 - Льюис Хэмилтон
2017 - Валттери Боттас
2016 - Нико Росберг
2015 - Льюис Хэмилтон
2014 - Льюис Хэмилтон