Формула 1. Гран-при Австралии

Австралийский этап автогонок в классе «Формулы 1» проводится в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк».



Характеристики трассы



Автогонщикам необходимо преодолеть в общей сложности 307 километров (57 кругов по 5,3 км). Трасса имеет 16 поворотов.











История



Австралийский этап проводится с 1928 года, но официально был включен в календарь «Формулы 1» только в 1985 году. На протяжении 10-ти лет гонка проходила по улицам Аделаиды, а с 1996 года по настоящее время гонщики соревнуются на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне.



Первую гонку на трассе в Аделаиде выиграл финн Кеке Росберг - отец чемпиона мира Нико Росберга. Больше всего побед в Гран при Австралии одержали австралиец Лекс Дэвисон (1954, 1957, 1958, 1961) и немец Михаэль Шумахер (2000, 2001, 2002, 2004). По три победы имеют на своем счету восемь автогонщиков.



Самой успешной за всю историю проведения Гран-при Австралии (13 побед) стала итальянская авготогоночная команда «Феррари». 12 побед на счету «Макларена».