С 22 по 26 марта 2023 года в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Все соревнования пройдут в Сайтаме, который расположен в пригороде Токио.
Спортсмены из России второй год подряд отстранены от участия в мировом первенстве.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023
22 марта, среда
05:00 Спортивные пары, короткая программа
09:50 Женщины, короткая программа
23 марта, четверг
05:00 Спортивные пары, произвольная программа
09:50 Мужчины, короткая программа
24 марта, пятница
05:00 Танцы на льду, ритм-танец
11:20 Женщины, произвольная программа
25 марта, суббота
06:30 Танцы на льду, произвольный танец
11:20 Мужчины, произвольная программа
26 марта, воскресенье
09:00 Показательные выступления
Время начала трансляций - московское.
Где смотреть трансляции с ЧМ-2023 по фигурному катанию
В прямом эфире чемпионат мира можно посмотреть в в сервисе Okko и на Youtube канале ISU.