



С 22 по 26 марта 2023 года в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Все соревнования пройдут в Сайтаме, который расположен в пригороде Токио.



Спортсмены из России второй год подряд отстранены от участия в мировом первенстве.





Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023



22 марта, среда



05:00 Спортивные пары, короткая программа

09:50 Женщины, короткая программа



23 марта, четверг



05:00 Спортивные пары, произвольная программа

09:50 Мужчины, короткая программа



24 марта, пятница



05:00 Танцы на льду, ритм-танец

11:20 Женщины, произвольная программа



25 марта, суббота



06:30 Танцы на льду, произвольный танец

11:20 Мужчины, произвольная программа



26 марта, воскресенье



09:00 Показательные выступления



Время начала трансляций - московское.





Где смотреть трансляции с ЧМ-2023 по фигурному катанию



В прямом эфире чемпионат мира можно посмотреть в в сервисе Okko и на Youtube канале ISU.