Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023



Чемпионат мира по фигурному катанию 2023

С 22 по 26 марта 2023 года в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Все соревнования пройдут в Сайтаме, который расположен в пригороде Токио.

Спортсмены из России второй год подряд отстранены от участия в мировом первенстве.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023


22 марта, среда

05:00 Спортивные пары, короткая программа
09:50 Женщины, короткая программа

23 марта, четверг

05:00 Спортивные пары, произвольная программа
09:50 Мужчины, короткая программа

24 марта, пятница

05:00 Танцы на льду, ритм-танец
11:20 Женщины, произвольная программа

25 марта, суббота

06:30 Танцы на льду, произвольный танец
11:20 Мужчины, произвольная программа

26 марта, воскресенье

09:00 Показательные выступления

Время начала трансляций - московское.

Где смотреть трансляции с ЧМ-2023 по фигурному катанию


В прямом эфире чемпионат мира можно посмотреть в в сервисе Okko и на Youtube канале ISU.









  • Результаты финала Гран-при России по фигурному катанию 2023
  • Время выхода на лед спортивных пар из России в произвольной программе на Ол ...
  • Фигурное катание на Олимпиаде 2022: все медали России и результаты
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022. Расписание, состав
  • Финал Гран-при по фигурному катанию 2019
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020
  • Чемпионат мира по фигурному катанию 2017
    •




    Расписание плей-офф КХЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023

    Чемпионат мира по фигурному катанию 2023

    С 22 по 26 марта 2023 года в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Все соревнования пройдут в Сайтаме, который расположен в пригороде Токио.

    Календарь этапов Формула-1 2023, гран-при Австралии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 22 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 21 марта, расписание гонок

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

    С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.









    Время начала Иран - Россия 23 марта 2023, состав сборной России
    Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников
    Схема метро Москвы 2023, схема БКЛ на карте
    В какой стране не 2023 год: 10 стран, в которых сейчас другой год
    Где находится Севастополь на карте Крыма, карта Севастополя
    Эпицентр землетрясения в Узбекинстане 21 марта на карте
    Разговоры о важном 27 марта 2023, День театра. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского
    СКА - Торпедо. 22 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Ак Барс - Адмирал. 22 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Где находится Одесса на карте Украины, карта Одессы


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru