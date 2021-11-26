Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Расписание этапов





Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2021/2022 начнется этапом в финском горнолыжном курорте Рука 26 ноября 2021 года и завершится 20 марта 2022 года в Тюмени.



Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдет в конце декабря - начале января 2022 года в Швейцарии, Германии и Италии.





Лидеры общего зачета Кубка мира прошлого сезона



Мужчины: Александр Большунов (Россия) - 1765 очков, Иван Якимушкин (Россия) - 800, Йоханнес Клебо (Норвегия) - 663, Федерико Пеллегрино (Италия) - 614, Артем Мальцев (Россия) - 604.



Женщины: Джесси Диггинс (США) - 1347 очков, Юлия Ступак (Россия) - 1079, Эбба Андерссон (Швеция) - 1011, Рози Бреннан (США) - 919, Татьяна Сорина (Россия) - 851.











Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Расписание соревнований



Рука (Финляндия)



26.11.21 14:30 Спринт, классический стиль (женщины)

26.11.21 14:55 Спринт, классический стиль (мужчины)

27.11.21 12:15 Классический стиль (мужчины, 15 км)

27.11.21 15:30 Классический стиль (женщины, 10 км)

28.11.21 12:20 Гонка преследования (женщины, 10 км)

28.11.21 14:30 Гонка преследования (мужчины, 15 км)



Лиллехаммер (Норвегия)



03.12.21 14:30 Спринт, свободный стиль (женщины)

03.12.21 14:55 Спринт, свободный стиль (мужчины)

04.12.21 12:00 Скиатлон (мужчины, 15 км+15 км)

04.12.21 14:00 Скиатлон (женщины, 7.5 км+7.5 км)

05.12.21 11:20 Эстафета (мужчины, 4Х7.5 км)

05.12.21 13:45 Эстафета (женщины, 4Х5 км)



Давос (Швейцария)



11.12.21 Спринт, свободный стиль (женщины)

11.12.21 Спринт, свободный стиль (мужчины)

12.12.21 Свободный стиль (женщины, 10 км)

12.12.21 Свободный стиль (мужчины, 15 км)



Дрезден (Германия)



18.12.21 Спринт, свободный стиль (женщины)

18.12.21 Спринт, свободный стиль (мужчины)

19.12.21 Командный спринт, свободный стиль (женщины)

19.12.21 Командный спринт, свободный стиль (мужчины)





Тур де Ски 2021/2022



Лыжная многодневка «Тур де Ски» продлится с 28 декабря по 4 января 2022 года.



Ленцерхайде (Швейцария)



28.12.21 Спринт, свободный стиль (женщины)

28.12.21 Спринт, свободный стиль (мужчины)

29.12.21 Классический стиль (женщины, 10 км)

29.12.21 Классический стиль (мужчины, 15 км)



Оберстдорф (Германия)



31.12.21 Масс-старт, свободный стиль (женщины, 10 км)

31.12.21 Масс-старт, свободный стиль (мужчины, 15 км)

01.01.22 Спринт, классический стиль (женщины)

01.01.22 Спринт, классический стиль (мужчины)







Валь Ди Фиемме (Италия)



03.01.22 Масс-старт, классический стиль (женщины, 10 км)

03.01.22 Масс-старт, классический стиль (мужчины, 15 км)

04.01.22 Масс-старт, свободный стиль (женщины, 10 км)

04.01.22 Масс-старт, свободный стиль (мужчины, 15 км)



Ле Рус (Франция)



14.01.22 Спринт, свободный стиль (женщины)

14.01.22 Спринт, свободный стиль (мужчины)

15.01.22 Свободный стиль (женщины, 10 км)

15.01.22 Свободный стиль (мужчины, 15 км)

16.01.22 Гонка преследования (женщины, 10 км)

16.01.22 Гонка преследования (мужчины, 15 км)



Планица (Словения)



22.01.22 Спринт, классический стиль (женщины)

22.01.22 Спринт, классический стиль (мужчины)

23.01.22 Скиатлон (женщины, 7.5 км+7.5 км)

23.01.22 Скиатлон (мужчины, 15 км+15 км)



Лахти (Финляндия)



26.02.22 15:30 Спринт, свободный стиль (женщины)

26.02.22 15:55 Спринт, свободный стиль (мужчины)

27.02.22 13:30 Классический стиль (женщины, 10 км)

27.02.22 15:30 Классический стиль (мужчины, 15 км)



Драммен (Норвегия)



03.03.22 Спринт, классический стиль (женщины)

03.03.22 Спринт, классический стиль (мужчины)



Осло (Норвегия)



05.03.22 Масс-старт, классический стиль (женщины, 30 км)

06.03.22 Масс-старт, классический стиль (мужчины, 50 км)



Фалун (Швеция)



11.03.22 Спринт, классический стиль (женщины)

11.03.22 Спринт, классический стиль (мужчины)

12.03.22 Свободный стиль (женщины, 10 км)

12.03.22 Свободный стиль (мужчины, 15 км)

13.03.22 Смешанная эстафета, 4Х5 км

13.03.22 Смешанный командный спринт



Тюмень (Россия) - отменен



18.03.22 Спринт, свободный стиль (женщины)

18.03.22 Спринт, свободный стиль (мужчины)

19.03.22 Масс-старт, свободный стиль (женщины, 10 км)

19.03.22 Масс-старт, свободный стиль (мужчины, 15 км)

20.03.22 Гонка преследования (женщины, 10 км)

20.03.22 Гонка преследования (мужчины, 15 км)