Фигурное катание - чемпионат России 2021





Сегодня фигурное катание опережает по популярности многие виды спорта и отстает в рейтингах телетрансляций только международным футбольным матчам.



Какие соревнования по фигурному катанию покажут сегодня или в ближайшие дни? С 23 по 26 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» пройдет чемпионат России по этому виду спорта, на котором определится состав для участия на Олимпийских играх в Пекине.





Что посмотреть сегодня по фигурному катанию



Соревновательная часть турнира начнется 23 декабря короткой программой среди мужчин (13:15 по московскому времени) и завершится 25 декабря, когда медали разыграют женщины в одиночном катании (18:00).



23 декабря в 16:05 запланировано также выступление танцевальных пар, а вечером в 19:05 откатают короткую программу спортивные пары. Программа следующего дня начнется с выступления танцевальных пар (произвольный танец, 12:45), в 15:15 разыграют медали мужчины в одиночном катании, а в 18:20 откатают короткую программу женщины. В субботу 25 декабря определятся лучшие среди спортивных пар (15:30) и женщин-одиночниц (18:00).





Где смотреть сегодня фигурное катание



Первый канал покажет в прямом эфире и в записи почти всю программу чемпионата России 2021/2022.



24.12.2021 00:40 Пары. Короткая программа. Танцы. Ритм-танец

24.12.2021 13:45 Танцы. Произвольный танец

24.12.2021 19:40 Женщины. Короткая программа

25.12.2021 17:45 Пары и женщины. Произвольная программа

26.12.2021 15:45 Показательные выступления





Кто выступит у женщин в Санкт-Петербурге



Естественно, наибольший интерес у поклонников вызывают выступления женщин-одиночниц. На чемпионат России приедут почти все известные фигуристки - Камила Валиева (15 лет), Александра Трусова (17 лет), Елизавета Туктамышева (25 лет), Анна Щербакова (17 лет) и Майя Хромых (15 лет). 18-летняя Алена Косторная из-за травмы кисти не приедет в Санкт-Петербург и лишилась шансов на Олимпиаду.