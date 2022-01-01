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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022. Расписание, состав


Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022

Очередной чемпионат Европы по фигурному катанию состоится с 12 по 16 января 2022 года в Эстонии. Все соревнования пройдут в Таллине во дворце спорта «Тондираба», который вмещает почти 8 тысяч болельщиков.

Состав сборной России на ЧЕ-2022

Состав российской сборной стал известен по результатам выступления спортсменов на чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в конце декабря в Санкт-Петербурге.

На чемпионате Европы в Таллине примут участие следующие фигуристы:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев (вместо Михаила Коляды, получившего травму), Евгений Семененко.

Спортивные пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир 
Морозов.

Танцы на льду: Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Справка
Когда начнется: 12 января. Где пройдет: в Таллине (Эстония). По какой программе посмотреть: соревнования покажет Первый канал.




Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2022

В прошлом году ЧЕ не проводился из-за пандемии коронавируса, а два года назад российские фигуристы стали победителями во всех четырех видах программы. У мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар сильнейшими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, золотые медали у танцоров получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а среди женщин-одиночниц лучшей стала Алена Косторная.

12 января 2022, среда
12:25 Мужчины (короткая программа)
19:45 Спортивные пары (короткая программа)

13 января 2022, четверг
12:05 Женщины (короткая программа)
20:00 Спортивные пары (произвольная программа)

14 января 2022, пятница
13:00 Танцы на льду (короткая программа)
19:00 Мужчины (произвольная программа)

15 января 2022, суббота
14:35 Танцы на льду (произвольная программа)
19:30 Женщины (произвольная программа)

16 января 2022, воскресенье
16:30 Показательные выступления

Время начала соревнований - московское.





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