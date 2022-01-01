Букмекеры: легальные или нелегальные?





Начинающие любители ставок на спорт сталкиваются с дилеммой – как выбрать букмекерскую контору для игры? Одни букмекеры имеют российскую Лицензию и полностью легальный статус, другие – предпочитают оставаться в тени ведут свою деятельность, оставаясь в офшорной зоне. У каждой БК, как легальной, так и зарубежной, есть свои преимущества и недостатки. Но эксперты rating-bookmakers.ru рекомендуют бетторам отдавать предпочтение именно регистрации в лицензированных БК и этому есть множество логичных причин.



Главное в БК – это надежность



Легальные букмекерские конторы имеют важное преимущество – высокий уровень надежности в сравнении со многими зарубежными сервисами. Все лицензированными букмекеры работают при посредничестве регулятора – «Единого ЦУПИСа»: через него осуществляются все депозиты и вывод выигрышей, поэтому проблемы с совершением финансовых операций у клиентов легальных БК практически не возникают. Также нельзя не отметить наличие уставного капитала – в соответствии с российским законодательством каждый легальный букмекер должен выделить от 500 млн рублей в качестве страховки на случай банкротства компании. Поэтому даже если БК покинет российский рынок, игроки все равно смогут получить свои выплаты.



Важно! Отзывы опытных игроков также говорят о том, что вывести средства с легальной букмекерской конторы значительно проще и главное – быстрее и без каких-либо комиссий!



Другие преимущества легальных площадок



Еще один немаловажный фактор в пользу легальных букмекерских контор – отсутствие блокировок и каких-либо ограничений. Так как офшорные сервисы признаны в России запрещенными, пользователи таких операторов часто сталкиваются с различными сложностями:



- Блокировка официальных сайтов. Для доступа к сервису БК требуется использовать зеркала, VPN или другие сторонние программы.



- Отсутствие популярных способов пополнения. Российские платежные системы не осуществляют переводы в пользу офшорных БК, поэтому часто внести средства можно только через международные электронные кошельки или через криптовалюту.



- Усложненная верификация. Зарубежные букмекеры могут затребовать документы, которые может предоставить далеко не каждый игрок, при этом до момента успешной верификации в возможности вывода средств пользователю будет отказано.



Преимущества легальных букмекерских контор очевидны. Каждая лицензированная БК – это индивидуальные преимущества и особенности, но разнообразие букмекеров позволит каждому игроку выбрать оптимальную площадку для регистрации.











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