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Программа передач Матч ТВ


Программа Матч ТВ

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на неделю. Расписание спортивных трансляций на телеканале с 17 по 23 января 2022 года.

«Матч ТВ» - федеральный спортивный канал, в программе которого ежедневно освещаются новости спорта («Новости», «Все на Матч»), транслируются соревнования по популярным видам спорта, выходят программы о здоровом образе жизни.

Телепрограмма Матч ТВ на неделю


Главные спортивные трансляции на предстоящей неделе на «Матч ТВ».

17 января 2022, понедельник

01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА (Россия)
03:00 Санный спорт. Кубок мира
04:00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ
10:05 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов»
17:15 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словакия. Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Дженоа». Прямой эфир

18 января 2022, вторник

01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. Прямая трансляция. «Санкт-Паули» - «Боруссия» (Дортмунд)

19 января 2022, среда

01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Локомотив» (Россия) - «Дрезднер» (Германия)
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Герта» - «Унион». Прямой эфир

20 января 2022, четверг

01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Турция) 
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Монако» (Франция). Прямой эфир
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ливерпуль». Прямой эфир

21 января 2022, пятница

01:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Сексард» (Венгрия)
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
18:05 Смешанные единоборства. UFC
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Словакия. Прямой эфир
21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-Этьен». Прямой эфир

22 января 2022, суббота

01:55 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар
06:00 Хоккей. НХЛ. Прямая трансляция. «Анахайм Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямой эфир
10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Прямой эфир
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Венеция». Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Аталанта». Прямой эфир

23 января 2022, воскресенье

01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» (Черногория) 
03:00 Санный спорт. Кубок мира
04:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч«. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва) 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ф. Нганну - С. Ган. Прямой эфир
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. UFC 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир

В телепрограмме передач «Матч ТВ» возможны изменения.





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