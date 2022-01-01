Программа передач Матч ТВ





Телепрограмма канала «Матч ТВ» на неделю. Расписание спортивных трансляций на телеканале с 17 по 23 января 2022 года.



«Матч ТВ» - федеральный спортивный канал, в программе которого ежедневно освещаются новости спорта («Новости», «Все на Матч»), транслируются соревнования по популярным видам спорта, выходят программы о здоровом образе жизни.





Телепрограмма Матч ТВ на неделю



Главные спортивные трансляции на предстоящей неделе на «Матч ТВ».



17 января 2022, понедельник



01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА (Россия)

03:00 Санный спорт. Кубок мира

04:00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ

10:05 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов»

17:15 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар

19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словакия. Прямой эфир

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Дженоа». Прямой эфир



18 января 2022, вторник



01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА

22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. Прямая трансляция. «Санкт-Паули» - «Боруссия» (Дортмунд)



19 января 2022, среда



01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Локомотив» (Россия) - «Дрезднер» (Германия)

22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Герта» - «Унион». Прямой эфир



20 января 2022, четверг



01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Турция)

15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир

18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Монако» (Франция). Прямой эфир

22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ливерпуль». Прямой эфир



21 января 2022, пятница



01:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Сексард» (Венгрия)

15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

18:05 Смешанные единоборства. UFC

19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Словакия. Прямой эфир

21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир

22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-Этьен». Прямой эфир



22 января 2022, суббота



01:55 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар

06:00 Хоккей. НХЛ. Прямая трансляция. «Анахайм Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямой эфир

10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Прямой эфир

14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Венеция». Прямой эфир

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Аталанта». Прямой эфир



23 января 2022, воскресенье



01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» (Черногория)

03:00 Санный спорт. Кубок мира

04:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч«. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ф. Нганну - С. Ган. Прямой эфир

13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. UFC

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир



В телепрограмме передач «Матч ТВ» возможны изменения.