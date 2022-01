Медведев и Надаль сыграют в финале Australian Open-2022





Российский теннисист Даниил Медведев встретится с Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open 2022) в мужском одиночном разряде. Решающий поединок начнется 30 января в 11:30 по московскому времени.



Путь Медведева и Надаля к финалу Australian Open 2022

В первом круге Australian Open 2022 Медведев переиграл Генри Лааксонена из Швейцарии (6:1, 6:4, 7:6), а во втором одержал победу над австралийцем Ником Кирьосем (7:6, 6:4, 4:6, 6:2). В третьем круге 25-летний спортсмен одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (6:4, 6:4, 6:2), а в четвертом выбил из турнира американца Максима Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5). В 1/4 финала россиянин одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4). В полуфинале Медведев второй год подряд обыграл Стефаноса Циципаса из Греции (7:6, 4:6, 6:4, 6:1).







Путь к финалу 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля был следующим: 1 круг - Маркос Гирон (США, 6:1, 6:4, 6:2), 2-й круг - Янник Ханфман (Германия, 6:2, 6:3, 6:4), 3-й круг - Карен Хачанов (Россия, 6:3, 6:2, 3:6, 6:1), 4-й круг - Адриан Маннарино (Франция, 7:6, 6:2, 6:2), 1/4 финала - Денис Шаповалов (Канада, 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3), 1/2 финала - Маттео Берреттини (Италия, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3).



Призовые Australian Open 2022

Победитель предстоящего финала получит в качестве призовых 2 071 000 долларов, проигравшему достанется в два раза меньшая сумма - 1 134 000 долларов.



Титулы Медведева и Надаля на турнирах «Большого шлема»

Рафаэль Надаль - 13-кратный победитель Открытого чемпионата Франции (Roland Garros - 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), четырехкратный победитель Открытого чемпионата США по теннису (US Open - 2010, 2013, 2017, 2019) и двукратный победитель «Уимблдона» (2008, 2010). На открытом чемпионате Австралии по теннису 35-летний испанец побеждал только один раз - в 2009 году.



25-летний Медведев в 2021 году одержал победу на US Open. Лучшее достижение теннисиста на Australian Open - финал в 2021 году, где он уступил Новаку Джоковичу 5:7, 2:6, 2:6.











