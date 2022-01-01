Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 2022





Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open 2022) Рафаэлю Надалю и не смог стать победителем первого в сезоне турнира «Большого шлема».



Россиянин уступил испанцу в пяти сетах (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6, 5:7) в решающем матче, который продолжался 5 часов и 24 минуты.



В первом круге открытого чемпионата Австралии россиянин обыграл швейцарца Генри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6), во втором оказался сильнее австралийца Ника Кирьоса (7:6, 6:4, 4:6, 6:2), в третьем круге одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (6:4, 6:4, 6:2), а в четвертом переирал Максима Кресси из США (6:2, 7:6, 6:7, 7:5). В четвертьфинале Australian Open Медведев уступал по сета 0-2 канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4), но в итоге одержал победу. В 1/2 финала теннисист переиграл грека Стефаноса Циципаса (7:6, 4:6, 6:4, 6:1).



За победу над Медведевым Надаль получит 2 071 000 долларов призовых. В переводе на рубли это 161 миллион! Россиянину за участие в финале полагается 1 134 000 долларов.



Стоит учесть, что за перепалку с судьей в полуфинале турнира организаторы оштрафовали Медведева на 12 тыс. долларов. Но это сущие копейки по сравнению с общими призовыми за победу.



25-летний Медведев проиграл второй финал подряд на открытом чемпионате Австралии по теннису. Даниил мог стать вторым российским теннисистом, выигравшим Australian Open. В 2005 году чемпионом стал Марат Сафин, обыгравший в финале австралийца Ллейтона Хьюитта в четырех сетах.



Результаты выступления Даниила Медведева на открытом чемпионате Австралии по теннису:



2022 - финал (Рафаэль Надаль - 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6, 5:7)

2021 - финал (Новак Джокович - 5:7, 2:6, 2:6)

2020 - 4-й круг (Стэн Вавринка - 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6)

2019 - 4-й круг (Новак Джокович - 4:6, 7:6, 2:6, 3:6)

2018 - 2-й круг (Хон Чён - 6:7, 5:7, 6:7)

2017 - 1-й круг (Эрнесто Эскобедо - 5:7, 6:4, 6:7, 1:6)











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