Особенности букмекера Pin Up в России

Букмекерская контора Pin UP Bet – это лицензированный букмекер, который имеет лицензию Кюрасао. БК ПИНАП популярна среди беттеров России. Привлекает широкий выбор событий, на которые можно делать спортивные ставки в предматче и режиме live. Букмекерская контора предлагает приветственные бонусы для новых игроков, акции и программы лояльности для верных беттеров, что помогает выигрывать больше.
Сайт БК Пин Ап
Сайт БК Pin UP усыпан изображениями привлекательных девушек по тематике связанной с названием заведения. На изображениях используются насыщенные цвета, дизайн сайта Пин Ап оформлен в темных красных и зеленых оттенках, а фон представлен в серой цветовой гамме.
В верхней строке находятся основные разделы сайта Pin-up:
- Ставки на спорт
- V-Спорт – раздел виртуального спорта.
- Казино.
- Live дилеры.
- TV-игры.
- Акции.
- Турниры.
- Новости.
- Языковая вкладка.
Баннерная зона расположена в верхней части экрана и занимает немного места. Она не навязчива, не мешает и не отвлекает игроков.
В нижней части меню официального сайта Pin UP расположены информативные блоки, партнерская программа и правила сайта. В правом нижнем углу расположен онлайн чат с технической поддержкой, которым могут воспользоваться даже незарегистрированные пользователи.
Плюсы и минусы Pin UP
К преимуществу букмекерской конторы Пин Ап относятся:
- приветственные бонусы;
- огромный ассортимент игровых дисциплин;
- наличие программы лояльности;
- приятный интерфейс;
- простая панель управления;
- возможность открытия счета в 6-ти игровых валютах;
- хороший процент возврата;
- кэшбэк 5%;
- возможность осуществления онлайн ставки в биткоинах;
- наличие мобильного приложения;
- стабильные выплаты;
- грамотные специалисты технической поддержки
Букмекера хвалят много пользователей и оставляют массу положительных отзывов. Чтобы делать онлайн ставки на спорт, беттерам из России необходимо зарегистрировать аккаунт на официальном сайте Pin Up Bet. Регистрация возможна по номеру мобильного телефона или с помощью электронной почты. Кнопка регистрации размещена в верхнем правом углу сайта Pin UP.
После перехода в раздел регистрации откроется анкета, в которой необходимо заполнить личные данные, ввести пароль для входа. Пользователю необходимо выбрать валюту, согласиться с правилами и условиями пользования БК и подтвердить действие на странице. Письмо с подтверждением придет на электронную почту или мобильный телефон, указанный при регистрации профиля. Пополнение депозитного счета невозможно без заполненного профиля, следующим шагом после регистрации будет ввод личной информации и других данных игрока.