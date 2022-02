Особенности букмекера Pin Up в России





Букмекерская контора Pin UP Bet – это лицензированный букмекер, который имеет лицензию Кюрасао. БК ПИНАП популярна среди беттеров России. Привлекает широкий выбор событий, на которые можно делать спортивные ставки в предматче и режиме live. Букмекерская контора предлагает приветственные бонусы для новых игроков, акции и программы лояльности для верных беттеров, что помогает выигрывать больше.



Сайт БК Пин Ап

Сайт БК Pin UP усыпан изображениями привлекательных девушек по тематике связанной с названием заведения. На изображениях используются насыщенные цвета, дизайн сайта Пин Ап оформлен в темных красных и зеленых оттенках, а фон представлен в серой цветовой гамме.



В верхней строке находятся основные разделы сайта Pin-up:



- Ставки на спорт

- V-Спорт – раздел виртуального спорта.

- Казино.

- Live дилеры.

- TV-игры.

- Акции.

- Турниры.

- Новости.

- Языковая вкладка.



Баннерная зона расположена в верхней части экрана и занимает немного места. Она не навязчива, не мешает и не отвлекает игроков.



В нижней части меню официального сайта Pin UP расположены информативные блоки, партнерская программа и правила сайта. В правом нижнем углу расположен онлайн чат с технической поддержкой, которым могут воспользоваться даже незарегистрированные пользователи.



Плюсы и минусы Pin UP

К преимуществу букмекерской конторы Пин Ап относятся:



- приветственные бонусы;

- огромный ассортимент игровых дисциплин;

- наличие программы лояльности;

- приятный интерфейс;

- простая панель управления;

- возможность открытия счета в 6-ти игровых валютах;

- хороший процент возврата;

- кэшбэк 5%;

- возможность осуществления онлайн ставки в биткоинах;

- наличие мобильного приложения;

- стабильные выплаты;

- грамотные специалисты технической поддержки



Букмекера хвалят много пользователей и оставляют массу положительных отзывов. Чтобы делать онлайн ставки на спорт, беттерам из России необходимо зарегистрировать аккаунт на официальном сайте Pin Up Bet. Регистрация возможна по номеру мобильного телефона или с помощью электронной почты. Кнопка регистрации размещена в верхнем правом углу сайта Pin UP.



После перехода в раздел регистрации откроется анкета, в которой необходимо заполнить личные данные, ввести пароль для входа. Пользователю необходимо выбрать валюту, согласиться с правилами и условиями пользования БК и подтвердить действие на странице. Письмо с подтверждением придет на электронную почту или мобильный телефон, указанный при регистрации профиля. Пополнение депозитного счета невозможно без заполненного профиля, следующим шагом после регистрации будет ввод личной информации и других данных игрока.











