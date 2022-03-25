Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: расписание трансляций, участники, где смотреть





Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта 2022 года в Саранске. В соревновании примут участие две команды - Красная машина и Время Первых.



В первый день турнира пройдет прыжковый фестиваль, который будет состоять из следующих дисциплин: сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из 5 прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.



Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию



25 марта 2022, пятница

Прыжковый фестиваль.



26 марта 2022, суббота

17:45 Короткая программа



27 марта 2022, воскресенье

17:15 Произвольная программа



Времяначала соревнований - московское.



Где смотреть прямые трансляции



В прямом эфире все соревнования будут показаны по Первому каналу.



Состав участиков турнира



Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.



Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.



Парное катание: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



Танцевальные пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.