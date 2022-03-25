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Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: расписание трансляций, участники, где смотреть


Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта 2022 года в Саранске. В соревновании примут участие две команды - Красная машина и Время Первых.

В первый день турнира пройдет прыжковый фестиваль, который будет состоять из следующих дисциплин: сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из 5 прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

25 марта 2022, пятница
Прыжковый фестиваль.

26 марта 2022, суббота
17:45 Короткая программа

27 марта 2022, воскресенье
17:15 Произвольная программа

Времяначала соревнований - московское.

Где смотреть прямые трансляции

В прямом эфире все соревнования будут показаны по Первому каналу.

Состав участиков турнира

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Танцевальные пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.









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