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Расписание трансляций чемпионата России по лыжам 2022 в Сыктывкаре


Чемпионат России по лыжным гонкам 2022

С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022

26 марта, суббота
10:00 Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины (Матч ТВ)
12:15 Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины (Первый канал)

27 марта, воскресенье
11:10 Скиатлон, женщины (Первый канал)
12:15 Скиатлон, мужчины (Первый канал)

29 марта, вторник
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

30 марта, среда
Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины

1 апреля, пятница
Эстафета, женщины
Эстафета, мужчины

2 апреля, суббота
30 км, свободный стиль, женщины

3 апреля, воскресенье
50 км, свободный стиль, мужчины

Время начала трансляций - московское..









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    Расписание трансляций чемпионата России по лыжам 2022 в Сыктывкаре

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