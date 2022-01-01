Расписание трансляций чемпионата России по лыжам 2022 в Сыктывкаре





С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.



Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022



26 марта, суббота

10:00 Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины (Матч ТВ)

12:15 Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины (Первый канал)



27 марта, воскресенье

11:10 Скиатлон, женщины (Первый канал)

12:15 Скиатлон, мужчины (Первый канал)



29 марта, вторник

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины



30 марта, среда

Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины



1 апреля, пятница

Эстафета, женщины

Эстафета, мужчины



2 апреля, суббота

30 км, свободный стиль, женщины



3 апреля, воскресенье

50 км, свободный стиль, мужчины



Время начала трансляций - московское..