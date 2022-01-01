Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022. Где смотреть в прямом эфире





Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта 2022 года в Саранске. В соревновании примут участие две команды - Красная машина и Время Первых.



В первый день турнира пройдет прыжковый фестиваль, который будет состоять из следующих дисциплин: сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из 5 прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.



Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022



25 марта, пятница

18:00 Прыжковый фестиваль (Первый канала, 23:35)



26 марта, суббота

17:45 Короткая программа (Первый канал)



27 марта, воскресенье

17:15 Произвольная программа (Первый канал)



Время начала соревнований - московское.



Какие фигуристы примут участие в турнире



Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.



Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.



Парное катание: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



Танцевальные пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.