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Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022. Где смотреть в прямом эфире


Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта 2022 года в Саранске. В соревновании примут участие две команды - Красная машина и Время Первых.

В первый день турнира пройдет прыжковый фестиваль, который будет состоять из следующих дисциплин: сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из 5 прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022

25 марта, пятница
18:00 Прыжковый фестиваль (Первый канала, 23:35)

26 марта, суббота
17:45 Короткая программа (Первый канал)

27 марта, воскресенье
17:15 Произвольная программа (Первый канал)

Время начала соревнований - московское.

Какие фигуристы примут участие в турнире

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Танцевальные пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.









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