



С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.



Прямые трансляции с чемпионата России по лыжным гонкам будет вести канал «Матч ТВ».





Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023



18 марта, суббота



11:00 Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация - 09:00, финалы - 11:00

11:00 Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация - 09:30), финалы - 11:27



19 марта, воскресенье



09:00 Скиатлон, 7.5 км + 7.5 км, женщины

10:30 Скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины



21 марта, вторник



09:00 Женщины, 10 км, свободный стиль

10:30 Мужчины, 15 км, свободный стиль



22 марта, среда



10:30 Командный спринт, свободный стиль, женщины

Квалификация - 09:00, финал - 10:30

11:00 Командный спринт, свободный стиль, мужчины

Квалификация - 09:30, финал - 11:00



24 марта, пятница



09:00 Эстафета, 4Х5 км, женщины

10:30 Эстафета, 4Х10 км, мужчины



25 марта, суббота



09:00 Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины



26 марта, воскресенье



09:00 Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины



Время начала гонок - московское.