С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.
Прямые трансляции с чемпионата России по лыжным гонкам будет вести канал «Матч ТВ».
Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023
18 марта, суббота
11:00 Спринт, классический стиль, женщины
Квалификация - 09:00, финалы - 11:00
11:00 Спринт, классический стиль, мужчины
Квалификация - 09:30), финалы - 11:27
19 марта, воскресенье
09:00 Скиатлон, 7.5 км + 7.5 км, женщины
10:30 Скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины
21 марта, вторник
09:00 Женщины, 10 км, свободный стиль
10:30 Мужчины, 15 км, свободный стиль
22 марта, среда
10:30 Командный спринт, свободный стиль, женщины
Квалификация - 09:00, финал - 10:30
11:00 Командный спринт, свободный стиль, мужчины
Квалификация - 09:30, финал - 11:00
24 марта, пятница
09:00 Эстафета, 4Х5 км, женщины
10:30 Эстафета, 4Х10 км, мужчины
25 марта, суббота
09:00 Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины
26 марта, воскресенье
09:00 Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины
Время начала гонок - московское.