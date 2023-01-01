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Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023 в Тюмени, где смотреть прямые трансляции



Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

Прямые трансляции с чемпионата России по лыжным гонкам будет вести канал «Матч ТВ».

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023


18 марта, суббота

11:00 Спринт, классический стиль, женщины
Квалификация - 09:00, финалы - 11:00
11:00 Спринт, классический стиль, мужчины
Квалификация - 09:30), финалы - 11:27

19 марта, воскресенье

09:00 Скиатлон, 7.5 км + 7.5 км, женщины
10:30 Скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины

21 марта, вторник

09:00 Женщины, 10 км, свободный стиль
10:30 Мужчины, 15 км, свободный стиль

22 марта, среда

10:30 Командный спринт, свободный стиль, женщины
Квалификация - 09:00, финал - 10:30
11:00 Командный спринт, свободный стиль, мужчины
Квалификация - 09:30, финал - 11:00

24 марта, пятница

09:00 Эстафета, 4Х5 км, женщины
10:30 Эстафета, 4Х10 км, мужчины

25 марта, суббота

09:00 Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины

26 марта, воскресенье

09:00 Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины

Время начала гонок - московское.









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