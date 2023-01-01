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Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023 в Тюмени



Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023


18 марта, суббота

Спринт, классический стиль, женщины
Спринт, классический стиль, мужчины

19 марта, воскресенье

Скиатлон, 7.5 км + 7.5 км, женщины
Скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины

21 марта, вторник

Женщины, 10 км, свободный стиль
Мужчины, 15 км, свободный стиль

22 марта, среда

Командный спринт, свободный стиль, женщины
Командный спринт, свободный стиль, мужчины

24 марта, пятница

Эстафета, 4Х5 км, женщины
Эстафета, 4Х10 км, мужчины

25 марта, суббота

Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины

26 марта, воскресенье

Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины

Время начала гонок станет известно позднее.









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