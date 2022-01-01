Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022 в Сыктывкаре

С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022
26 марта, суббота
10:00 Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины (Матч ТВ)
12:15 Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины (Первый канал)
27 марта, воскресенье
11:10 Скиатлон, женщины (Первый канал)
12:15 Скиатлон, мужчины (Первый канал)
29 марта, вторник
10:45 Раздельный старт, женщины, 10 км, классический стиль (Матч ТВ)
12:10 Раздельный старт, мужчины, 15 км, классический стиль (Матч ТВ)
30 марта, среда
10:30 Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины (Матч ТВ)
1 апреля, пятница
Эстафета, женщины
Эстафета, мужчины
2 апреля, суббота
30 км, свободный стиль, женщины
3 апреля, воскресенье
50 км, свободный стиль, мужчины
Время начала трансляций - московское..