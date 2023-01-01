Открытый чемпионат Франции по теннису - Ролан Гаррос 2023





122-й открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос») пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года в Париже на кортах теннисного центра Roland Garros.



«Ролан Гаррос» является одним из четырех самых престижных турниров в сезоне. К турнирам «Большого шлема» помимо открытого чемпионата Франции относятся «Уимблдон» и чемпионаты Австралии и США.





Итоги «Ролан Гаррос-2022»



В прошлом июне главный приз среди мужчин выиграл Рафаэль Надаль. В финальном поединке испанский теннисист в трех сетах обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда. Надаль в 14-й раз победил на престижном турнире в Париже, Рууд стал первым представителем Норвегии, кому довелось сыграть в решающем матче на одном из турниров «Большого шлема».



Лучший результат среди женщин-одиночнич показала Ига Свёнтек. Теннисистка с польским паспортом в финальном матче оказалась сильнее американки Кори Гауфф. К титулу в Париже Свёнтек добавила в прошлом сезоне и победу на кортах в Нью-Йоке на US Open.



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В мужском парном разряде лучшими стали Марсело Аревало и Жан-Жюльен Ройер, представляющие Сальвадор и Нидерланды. В решающем поединке они обыграли Ивана Додига из Хорватии и Остина Крайчека из США. Женская пара теннисисток Каролин Гарсия и Кристина Младенович выиграла в финале американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Гарсия и Младенович уже побеждали на кортах Парижа семь лет назад. В смешанном парном разряде лучшими стали японка Эна Сибахара и Уэсли Колхоф из Нидерландов.



Лучший результат среди российских теннисистов показал Андрей Рублев, уступивший в четвертьфинале хорвату Марину Чиличу. Дарья Касаткина уступила в полуфинале будущей победительнице Иге Свёнтек.





Призовой фонд «Ролан Гаррос-2023»



Организаторы турнира во Франции увеличили общий призовой фонд на 12,3 процента по сравнению с прошлым годом. В этом году сумма выплат увеличена до 49,6 миллиона евро. Лучшие игроки-одиночники пополнят свой счет на 2,3 миллиона евро, финалисты получат по 1,15 миллиона. Лучшие теннисисты, выступающие в паре, получат 590 тысяч, в смешанной парне - 122 тысячи.





Представители России на «Ролан Гаррос-2023»



В основной сетке Ролан Гаррос-2023 сыграют Даниил Медведев (второй в текущем рейтинге АТР), Андрей Рублев (7-я ракетка), Карен Хачанов (11-я ракетка), Аслан Карацев (62-я ракетка) и Александр Шевченко (87-я ракетка).



В женской одиночной сетке присутствуют 13 россиянок. Самый высокий рейтинг у Дарьи Касаткиной (9), Вероники Кудерметовой (11) и Людмилы Самсоновой (15).