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Фигурное катание. Открытие сезона 2023/2024. Контрольные прокаты



Фигурное катание, контрольные прокаты 2023

Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 16 и 17 сентября 2023 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.

Все программы в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала. Женские короткую и произвольную программы покажет сам телеканал.

Состав участников на контрольные прокаты


В соревновании среди женщин зрители смогут увидеть выступления Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Аделии Петросян и других известных фигуристок. Примет участие в прокатах и Алина Горбачева, которую в конце августа сутки искали с помощью водолазов.

Еще из интересного - выступление чемпионки Европы Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.

Главное в танцах на льду - возвращение пятикратных призеров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина.

Пропустят контрольные прокаты Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парах, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в танцах, Анна Щербакова и Александра Трусова в женском одиночном катании и Михаил Коляда - в мужском.

Расписание контрольных прокатов по фигурному катанию 2023


16 сентября, суббота

Короткая программа

14:00 Танцы на льду
15:20 Женщины (Первый канал в 15:55)
16:55 Пары
18:35 Мужчины

17 сентября, воскресенье

Произвольная программа

14:00 Танцы на льду
15:30 Женщины (Первый канал в 16:40)
17:15 Пары катание
19:05 Мужчины

Время начала соревнований - московское.









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