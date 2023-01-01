Фигурное катание. Открытие сезона 2023/2024. Контрольные прокаты

Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 16 и 17 сентября 2023 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.
Все программы в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала. Женские короткую и произвольную программы покажет сам телеканал.
Состав участников на контрольные прокаты
В соревновании среди женщин зрители смогут увидеть выступления Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Аделии Петросян и других известных фигуристок. Примет участие в прокатах и Алина Горбачева, которую в конце августа сутки искали с помощью водолазов.
Еще из интересного - выступление чемпионки Европы Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.
Главное в танцах на льду - возвращение пятикратных призеров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина.
Пропустят контрольные прокаты Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парах, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в танцах, Анна Щербакова и Александра Трусова в женском одиночном катании и Михаил Коляда - в мужском.
Расписание контрольных прокатов по фигурному катанию 2023
16 сентября, суббота
Короткая программа
14:00 Танцы на льду
15:20 Женщины (Первый канал в 15:55)
16:55 Пары
18:35 Мужчины
17 сентября, воскресенье
Произвольная программа
14:00 Танцы на льду
15:30 Женщины (Первый канал в 16:40)
17:15 Пары катание
19:05 Мужчины
Время начала соревнований - московское.