Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Фигурное катание. Контрольные прокаты 2023. Время показа на Первом канале



Фигурное катание, контрольные прокаты 2023

Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 16 и 17 сентября 2023 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.

Все программы в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала. Женские короткую и произвольную программы покажет сам телеканал.

Состав участников на контрольные прокаты


В соревновании среди женщин зрители смогут увидеть выступления Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Аделии Петросян и других известных фигуристок. Примет участие в прокатах и Алина Горбачева, которую в конце августа сутки искали с помощью водолазов.

Еще из интересного - выступление чемпионки Европы Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.

Главное в танцах на льду - возвращение пятикратных призеров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина.

Пропустят контрольные прокаты Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парах, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в танцах, Анна Щербакова и Александра Трусова в женском одиночном катании и Михаил Коляда - в мужском.

Расписание контрольных прокатов по фигурному катанию 2023


16 сентября, суббота

Короткая программа

14:00 Танцы на льду
15:20 Женщины (Первый канал в 15:55)
16:55 Пары
18:35 Мужчины

17 сентября, воскресенье

Произвольная программа

14:00 Танцы на льду
15:30 Женщины (Первый канал в 16:40)
17:15 Пары катание
19:05 Мужчины

Время начала соревнований - московское.









  • Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: расписание, участники, где ...
  • Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, ...
  • Результаты финала Гран-при России по фигурному катанию 2023
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022. Расписание, состав
  • Чемпионат России по фигурному катанию 2021
  • Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020
    •




    Фигурное катание. Контрольные прокаты 2023. Время показа на Первом канале

    Фигурное катание, контрольные прокаты 2023

    Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 16 и 17 сентября 2023 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024, результаты игр, турнирная таблица

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 2023/2024 на ТВ, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года в футболе

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года

    Самым дорогим трансфером лета 2023 года в ведущих футбольных лигах Европы стал переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал».

    РПЛ 2023/2024: расписание и результаты матчей, турнирная таблица на сегодня

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей МЧМ-2024 по хоккею, результаты, турнирная таблица

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2024

    С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Швеции состоится 48-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.









    Турецкий сериал Яркое пламя на русском: смотреть бесплатно на Домашнем онлайн
    Какой праздник 18 сентября 2023, церковный праздник в России
    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон): сколько серий, когда выйдет продолжение сериала
    Разговоры о важном 18 сентября 2023, тема классного часа
    Где находится Работино на карте Запорожской области, карта села Работино
    Курс евро к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Курс доллара к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Какой праздник 17 сентября 2023, церковный праздник в России
    5 фактов о фильме «Барби» (2023): премьера в России, актеры, кассовые сборы
    Расписание прямых трансляций матчей 8-го тура РПЛ на ТВ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru