



Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 16 и 17 сентября 2023 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.



Все программы в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала. Женские короткую и произвольную программы покажет сам телеканал.





Состав участников на контрольные прокаты



В соревновании среди женщин зрители смогут увидеть выступления Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Аделии Петросян и других известных фигуристок. Примет участие в прокатах и Алина Горбачева, которую в конце августа сутки искали с помощью водолазов.



Еще из интересного - выступление чемпионки Европы Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.



Главное в танцах на льду - возвращение пятикратных призеров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина.



Пропустят контрольные прокаты Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парах, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в танцах, Анна Щербакова и Александра Трусова в женском одиночном катании и Михаил Коляда - в мужском.





Расписание контрольных прокатов по фигурному катанию 2023



16 сентября, суббота



Короткая программа



14:00 Танцы на льду

15:20 Женщины (Первый канал в 15:55)

16:55 Пары

18:35 Мужчины



17 сентября, воскресенье



Произвольная программа



14:00 Танцы на льду

15:30 Женщины (Первый канал в 16:40)

17:15 Пары катание

19:05 Мужчины



Время начала соревнований - московское.