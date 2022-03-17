Программа передач канала Звезда на 17 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.
17.03.2022
01:25 Сказ про то, как царь Петр арапа женил. Фильм
03:05 Тамерлан. Архитектор степей
03:50 Хуторянин. 9-я и 10-я серии
05:20 Хуторянин. 11-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 След Сокола. Фильм
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Специальный репортаж
18:40 Война миров. Мао против Хрущева
19:40 Легенды кино
20:25 Код доступа
21:15 Новости дня
21:25 Открытый эфир
23:05 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:40 Добровольцы. Фильм
В программе передач канала Звезда возможны изменения.