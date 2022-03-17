Программа передач канала Звезда на 17 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.



17.03.2022



01:25 Сказ про то, как царь Петр арапа женил. Фильм

03:05 Тамерлан. Архитектор степей

03:50 Хуторянин. 9-я и 10-я серии

05:20 Хуторянин. 11-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 След Сокола. Фильм

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Специальный репортаж

18:40 Война миров. Мао против Хрущева

19:40 Легенды кино

20:25 Код доступа

21:15 Новости дня

21:25 Открытый эфир

23:05 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:40 Добровольцы. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.