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Программа передач ТВЦ на 17 марта 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.

17.03.2022

00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Жены Третьего рейха
01:30 Разлучённые властью
02:15 Кремль-53. План внутреннего удара
02:55 Петровка, 38
03:10 Анна-детективъ-4. 1-я серия
03:53 Анна-детективъ-4. 2-я серия
04:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
05:20 Мой герой. Михаил Турецкий
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?
08:40 Старая гвардия. Огненный след. 3-я серия
09:38 Старая гвардия. Огненный след. 4-я серия
10:40 Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Немой свидетель
13:40 Мой герой. Денис Бургазлиев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-4. 3-я серия
15:58 Анна-детективъ-4. 4-я серия
16:55 «90-е. «Поющие» трусы»
17:50 События
18:10 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия
19:04 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия
20:00 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия
20:58 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия
22:00 События
22:35 10 самых... Потерянная роль мечты
23:05 Актёрские драмы. После катастрофы
00:00 События. 25-й час

В программе передач ТВЦ возможны изменения.









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