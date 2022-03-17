Программа передач ТВЦ на 17 марта 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.



17.03.2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Жены Третьего рейха

01:30 Разлучённые властью

02:15 Кремль-53. План внутреннего удара

02:55 Петровка, 38

03:10 Анна-детективъ-4. 1-я серия

03:53 Анна-детективъ-4. 2-я серия

04:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

05:20 Мой герой. Михаил Турецкий

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?

08:40 Старая гвардия. Огненный след. 3-я серия

09:38 Старая гвардия. Огненный след. 4-я серия

10:40 Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Немой свидетель

13:40 Мой герой. Денис Бургазлиев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-4. 3-я серия

15:58 Анна-детективъ-4. 4-я серия

16:55 «90-е. «Поющие» трусы»

17:50 События

18:10 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия

19:04 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия

20:00 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия

20:58 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия

22:00 События

22:35 10 самых... Потерянная роль мечты

23:05 Актёрские драмы. После катастрофы

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.