Программа передач Россия 1 на 16 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 16 марта.



16.03.2022



00:00 Годунов. Продолжение. 4-я серия

01:05 Пыльная работа. 38-я серия

02:00 Семейный детектив

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Годунов. Продолжение. 5-я серия



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.