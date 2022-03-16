Программа передач НТВ на 16 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.



16.03.2022



03:25 Береговая охрана. «Побег», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «О пользе цветоводства». «Бомба»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:40 За гранью

17:50 ДНК. Умершая сестра оказалась братом?

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Частная версия», 1-я и 2-я серии. «Отрава», 1-я серия

23:10 Сегодня в Москве

23:35 Пёс-3. «Толкование сновидений». «Пугало». «Картина маслом». «Сверхъестественное»



В программе передач НТВ возможны изменения.