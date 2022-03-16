Программа передач НТВ на 16 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.
16.03.2022
03:25 Береговая охрана. «Побег», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «О пользе цветоводства». «Бомба»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Барьер», 1-я и 2-я серии. «Зов предков», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:40 За гранью
17:50 ДНК. Умершая сестра оказалась братом?
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Частная версия», 1-я и 2-я серии. «Отрава», 1-я серия
23:10 Сегодня в Москве
23:35 Пёс-3. «Толкование сновидений». «Пугало». «Картина маслом». «Сверхъестественное»
В программе передач НТВ возможны изменения.