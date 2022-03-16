Программа передач канала Звезда на 16 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.



16.03.2022



01:25 В начале славных дел. Фильм

03:40 Оружие Победы

03:50 Хуторянин. 5-я и 6-я серии

05:20 Хуторянин. 7-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Хуторянин. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Хуторянин. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Специальный репортаж

18:40 Война миров. Судоплатов против Скорцени

19:40 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин

20:25 Секретные материалы

21:15 Новости дня

21:25 Открытый эфир

23:05 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:40 Ларец Марии Медичи. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.