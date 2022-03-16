Программа передач Матч ТВ на 16 марта 2022 года

Телепрограмма «Матч ТВ». Расписание программ на телеканале 16 марта.
16.03.2022
01:00 Все на Матч!
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия)
03:50 Новости
03:55 Специальный репортаж
04:10 Несвободное падение. Кира Иванова
05:10 Наши иностранцы
05:35 Голевая неделя
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из Уфы
10:20 Специальный репортаж
10:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Уфы
12:25 Новости
12:30 Есть тема!
13:30 Специальный репортаж
13:50 Правила охоты. Штурм
14:50 Новости
14:55 Правила охоты. Штурм
17:55 Новости
18:00 Брюс Ли: Рождение Дракона
19:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
22:25 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Вильярреал» (Испания). Прямой эфир
В программе передач СТС возможны изменения.