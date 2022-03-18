Программа передач Первого канала на 18 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.



18.03.2022



00:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 АнтиФейк

09:55 Информационный канал

15:30 Концерт-митинг. Прямая трансляция

16:10 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Голос. Дети». Слепые прослушивания

23:35 «Цвет денег». Фильм



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.