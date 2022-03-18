Программа передач Первого канала на 18 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.
18.03.2022
00:50 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 АнтиФейк
09:55 Информационный канал
15:30 Концерт-митинг. Прямая трансляция
16:10 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети». Слепые прослушивания
23:35 «Цвет денег». Фильм
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.