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Программа передач Россия 1 на 18 марта 2022 года


Телепрограмма Россия 1. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года.

18.03.2022

00:00 Годунов. Продолжение. 6-я серия
01:05 Пыльная работа. 40-я серия
02:00 Семейный детектив. Сериал
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Мелодия на два голоса. Фильм

В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.









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