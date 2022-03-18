Программа передач ТНТ на 18 марта 2022 года

Телепрограмма канала ТНТ. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире ТНТ будут транслироваться следующие передачи.
18.03.2022
01:45 Импровизация. Сезон 5. 140-142-я серии
04:10 Comedy Баттл. 9-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-28-я серии
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 22-24-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 171-180-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 5. 198-205-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-48-я серии
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 202-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 733-я серия
22:00 Comedy Баттл. 7-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 47-я серия
00:00 Такое Кино! 413-я серия
В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.