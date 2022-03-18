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Программа передач РЕН ТВ на 18 марта 2022 года


Телепрограмма канала РЕН ТВ. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года.

18.03.2022

00:30 Стрекоза. Фильм
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Скала. Фильм
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. Харитонов - М. Скотт. прямой эфир

В программе передач РЕН ТВ сегодня возможны изменения.









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