Программа передач СТС на 18 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма канала СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.



18.03.2022



00:45 Невероятный мир глазами Энцо. Фильм

02:45 Эффект колибри. Фильм

04:15 Воронины. Сезон 16. 16-20-я серии

05:25 6 кадров. Сезон 8. 10-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 138-140-я серии

06:05 Три кота. Компот-исследователь

06:10 Три кота. Коллекция

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:00 Модный синдикат

09:00 Воронины. Сезон 24. 6-7-я серии

10:00 Битва титанов

12:00 Уральские пельмени. #сокоLav

12:45 Уральские пельмени. #сильноечувство

13:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей»

21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки. Фильм

23:35 Дикий, дикий Вест. Фильм



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.