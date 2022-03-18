Программа передач НТВ на 18 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года.



18.03.2022



00:15 Поздняков

00:25 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет зелёную энергетику запретят

01:20 Пёс-2. «Скованные». «Раненый зверь»

03:05 Их нравы

03:20 Береговая охрана. «Битва за любовь», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Новая квартира». «Пушкин и бабушка»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:20 Морские дьяволы 4. Горящая путевка

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 4. Горящая путевка

11:00 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

21:00 Страна талантов

23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.