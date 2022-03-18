Программа передач канала Звезда на 18 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года.
18.03.2022
01:35 Ты - мне, я - тебе. Фильм
03:00 Россия и Китай. Путь через века
03:25 Не забывай. 1-4-я серии
06:20 Секретный фарватер. 1-я и 2-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Секретный фарватер. 1-я и 2-я серии
11:10 Секретный фарватер. 3-я и 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 «К-3. «Ленинский комсомол»
14:00 Военные новости
14:05 «К-3. «Ленинский комсомол»
14:40 Эшелон. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Эшелон. 1-я - 8-я серии
21:15 Новости дня
21:25 Эшелон. 1-я - 8-я серии
23:10 Десять фотографий
В программе передач телеканала Звезда сегодня возможны изменения.