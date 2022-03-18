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Программа передач Матч ТВ на 18 марта 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года.

18.03.2022

01:00 Все на Матч!
02:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» (Германия) - «Аталанта» (Италия)
03:50 Новости
03:55 Боевая профессия
04:10 Несвободное падение. Александр Белов
05:10 Одержимые. Ирина Слуцкая
05:35 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
07:50 Новости
07:55 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Биатлон. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
10:00 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Горнолыжный спорт. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
10:35 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:05 Все на Матч!
11:25 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Сноубординг. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
12:25 Новости
12:30 Есть тема!
13:30 Специальный репортаж
13:50 Брюс Ли: Рождение Дракона
14:50 Новости
14:55 Брюс Ли: Рождение Дракона
15:50 Футбол. Еврокубки. Обзор
16:20 Все на Матч!
16:55 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Церемония открытия. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
17:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Авангард». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА - «Спартак». Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:35 Точная ставка
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «Црвена Звезда». Прямой эфир

В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.









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