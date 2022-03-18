Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 18 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



18.03.2022



00:05 За спичками

01:45 Афоня

03:10 Тридцать три

04:25 Тайны следствия (Черная магия: Часть 1-я)

05:10 Тайны следствия (Черная магия: Часть 2-я)

05:55 Спокойный день в конце войны

06:25 Низами

08:45 «Сто грамм» для храбрости...

10:05 Смешные люди

11:55 Покровские ворота

14:30 Опасно для жизни!

16:05 Большая перемена

21:00 Любовь и голуби

22:55 Старики-разбойники



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.