Программа передач ТВЦ на 18 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года.



18.03.2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса

01:35 Люсьена Овчинникова. Страшно жить

02:15 Детство председателя

03:00 Петровка, 38

03:10 Анна-детективъ-4. 3-4-я серия

04:40 Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся

05:20 Мой герой. Денис Бургазлиев

06:00 Настроение

08:15 Танцы на песке. 1-3-я серия

11:30 События

11:50 Танцы на песке. 4-я серия

12:25 Танцы на углях. 1-2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Танцы на углях. 3-4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд

17:50 События

18:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»

23:05 Приют комедиантов. Мы странно встретились



В программе передач ТВЦ сегодня возможны изменения.